صور أقمار صناعية.. أمطار متفاوتة الشدة تمتد على القاهرة الآن

كتب- محمد نصار:

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى تكون السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والوجه البحري والدلتا.

وأضافت هيئة الأرصاد، في بيان، اليوم الاثنين، أنه يصاحب هذه السحب سقوط أمطار متفاوتة الشدة تمتد خفيفة إلى مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب الصعيد.

وبحسب بيان هيئة الأرصاد تنشط الرياح التي تعمل على زيادة الإحساس ببرودة الطقس.