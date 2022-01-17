لهذه الفئات.. فتح باب التقدم للعمل خطباء بالأوقاف بنظام المكافأة

كتب - محمود مصطفى:

فتحت وزارة الأوقاف، الاثنين، باب التقدم للراغبين في استخراج تصريح خطابة جديد بنظام المكافأة من خريجي الأزهر الشريف من الكليات الشرعية والعربية العاملين بالمعاهد الأزهرية أو القطاع الحكومي.

واشترطت وزارة الأوقاف، للقبول في مسابقة خطباء المكافأة، اجتياز الاختبارات المقررة في هذا الشأن.

وأتاحت وزارة الأووقاف، للراغبين في التقدم تسجيل رغباتهم خلال أسبوع من الآن، عبر الرابط التالي:اضغط هنا