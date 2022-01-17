امتحانات الأزهر.. ننشر الحلقات التعليمية في المراجعات النهائية للشهادة الإعدادية

كتب - محمود مصطفى:

أعلن الأزهر الشريف، بدء سلسلة الحلقات التعليمية "المراجعات النهائية" في المواد الدراسية للمرحلة الإعدادية للعام الدراسي 2021-2022م، بالتزامن مع انطلاق امتحانات نصف العام.

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وأعلن الأزهر الشريف، أنه قام بإعداد الحلقات نخبة من الأساتذة المتميزين بقطاع المعاهد، على القناة الرسمية للمركز الإعلامي التعليمي على اليوتيوب.

وينشر "مصراوي" المراجعات النهائية للمرحلة الإعدادية بالأزهر الشريف، وهي كما يلي:

المراجعة النهائية لمادة أصول الدين:

- الجزء الأول:

- الجزء الثاني

الفقه الشافعي:

الجزء الأول

الجزء الثاني:

وأتاح الأزهر الشريف، المزيد من الفيديوهات التعليمية من خلال القناة الرسمية للمركز الإعلامي التعليمي على اليوتيوب:اضغط هنا

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