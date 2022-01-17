وزير التعليم العالي يؤكد أهمية تنفيذ التوجيهات الرئاسية بتعزيز آليات رعاية الطلاب الموهوبين

كتب- داليا شبل:

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبد الغفار أهمية تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعزيز آليات رعاية الطلاب الموهوبين والنوابغ ودعمهم؛ لبناء جيل من الكوادر الشبابية القادرة على الإسهام المبتكر في استكمال مسيرة التنمية المستدامة للدولة.

جاء ذلك خلال رئاسة عبد الغفار اجتماع مجلس إدارة صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، وذلك بمقر الوزارة.، بحضور نائب الوزير لشئون البحث العلمي الدكتور ياسر رفعت، ورئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا الدكتور محمود صقر، والمدير التنفيذى للصندوق الدكتور محمد عامر، وأمين عام مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية الدكتور وليد الزواوى، وأعضاء مجلس الإدارة.

وأشار وزير التعليم العالي إلى قرار المجلس الأعلى للجامعات بإنشاء وحدة بكل جامعة لرعاية الطلاب الموهوبين، وأهمية دعم الصندوق لتلك الوحدة؛ للإسهام في تحويل الأفكار الابتكارية والبحثية إلى منتجات قابلة للتسويق قادرة على المنافسة العالمية.

من جانبه، عرض مدير صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ الدكتور محمد عامر تقريرًا حول نشاط الصندوق وخطة العمل خلال الفترة المقبلة.. مشيرًا إلى أهم الإنجازات والتحديات التي واجهت إدارة الصندوق وتحديث خطة العمل للفترة القادمة، وكذلك أهم البرامج والأنشطة التي سيتم استكمالها أو البدء في تنفيذها خلال العام المالي 2022/2023.

كما استعرض خطة برامج عام 2022، والتي تتماشي مع رؤية مصر 2030 وتدعم ابتكارات وأفكار الباحثين ولها مردود اقتصادي.. مشيرًا إلى أن الخطة تشمل برامج (الحاضنات ـ اكتشاف المبتكرين ورواد الأعمال فى مصر بالشراكة مع الجامعات المصرية ـ مسرعات الأعمال بالشراكة مع المؤسسات التجارية ـ تأهيل الباحثين لريادة الأعمال للباحثين بالمراكز البحثية والجامعات ـ معسكر الابتكار I Camp للطلاب ـ برنامج رعاية الطلاب النوابغ بالجامعات ـ حافز الابتكار لطلاب الجامعات لتأهيلهم للمسابقات الدولية ـ برنامج صناع التغيير لطلاب الجامعات لدعم الأفكار المبتكرة للأسر الطلابية في نطاق المشروعات التي تخدم المجتمع ـ برنامج طبق براءتك ـ مبادرة نحو ترتيب ابتكارى أفضل - نادي الابتكار لدعم أفكار طلاب المدارس الثانوية ـ برنامج Eipic – Egypt لطلاب المدارس ـ منح دراسية للنوابغ ـ برنامج نشر ثقافة الابتكار وريادة الأعمال ـ والمؤتمر القومي لاكتشاف ورعاية الموهوبين والنوابغ وتنمية قدراتهم).

ووافق المجلس، خلال الاجتماع، على توقيع بروتوكول تعاون مع جمعية إبداع للخدمات التعليمية، من خلال تدشين مبادرة "لتكن حياتنا مبدعة"؛ لتنفيذ عدد من البرامج التدريبية والرحلات العلمية المختلفة للأطفال من مختلف الفئات العمرية من سن 7 سنوات إلى 18 سنة في مجالات علوم الطيران وعلوم الفضاء والفلك.

كما وافق المجلس على دعم ورعاية وتمويل حالات من الباحثين والمبتكرين والنوابغ، وتلقى أفكارهم البحثية والعمل على تطويرها، بما يسهم في تحويل أفكارهم المبتكرة لمنتجات قابلة للتسويق بصورة تنافسية، والمساعدة في خلق فرص تسويقية لها، كذلك المساهمة في إجراء الدراسات السوقية ودراسات الجدوى، وإتاحتها للباحثين والمبتكرين، ومساعدتهم على حماية حقوقهم المتعلقة بالملكية الفكرية، والعمل على إيجاد فرص للشراكة بين الباحثين والمبتكرين والجهات التمويلية؛ لتنفيذ المشروعات القائمة على تطبيق أفكارهم البحثية والابتكارية.​