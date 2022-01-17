لأجل غير مسمى.. السكة الحديد تتراجع عن إيقاف حركة القطارات بين محطتي الجيزة وأبوالنمرس

11:35 ص الإثنين 17 يناير 2022
لأجل غير مسمى.. السكة الحديد تتراجع عن إيقاف حركة القطارات بين محطتي الجيزة وأبوالنمرس

الهيئة القومية لسكك حديد مصر

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- محمد نصار:

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر أنه تقرر تأجيل إيقاف حركة مسير القطارات بين محطتي (الجيزة/ أبوالنمرس) بخط (القاهرة/ السد العالي) لأجل غير مسمى.

كانت الهيئة أعلنت قبل أيام عن إيقاف بعض القطارات اعتبارا من صباح يوم الاثنين الموافق 17/1/2022 حتى صباح يوم الخميس الموافق 20/1/2022 لمدة 4 ساعات يوميا من الساعة الواحدة صباحا حتى الساعة الخامسة صباحا نظرا لتنفيذ أعمال توسعة الطريق الدائري بمنطقة المنيب.

وأكدت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، في بيانها الحديث، على استمرار حركة مسير القطارات بشكلها الطبيعي.

الهيئة القومية لسكك حديد مصر إيقاف حركة القطارات محطة الجيزة محطة أبوالنمرس

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
1197

إصابات اليوم

25

وفيات اليوم

998

متعافون اليوم

400076

إجمالي الإصابات

22148

إجمالي الوفيات

333529

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل.. "التنبؤ بالفيضان" يعلن أماكن وتوقيتات سقوط الأمطار

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا