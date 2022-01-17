"حرنكش".. مبروك عطية يعلق على ظهور شخص يدعي النبوة في لبنان - فيديو

كتب - محمود مصطفى:

قال الدكتور مبروك عطية، العميد السابق لكلية الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة الأزهر، إن المولى عز وجل قال في كتابه الكريم إن محمدا صلى الله عليه وسلم كان خاتم النبيين.

وأضاف في تعليقه على مدعي النبوة الذي ظهر مؤخرا في لبنان، في بث مباشر على صفحته بـ"فيسبوك"، الاثنين، يجب صرف النظر عن من يدعي النبوة أو الألوهية والشطط، متابعا: "هذا من عجائب الزمن، ناموا واتغطوا".

وتابع مبروك عطية: "ما ينفعش نضيع وقتنا، القضية مفروغ منها، ونحن نخاطب أمة مؤمنة، ومن ثمرات إيمانها أن القضايا التي حسمها المولى عز وجل لا يجب فتحها، وأي مدعي للنبوة حرنكش".

وأوضح الداعية الإسلامي: "عاوزين الإيمان يزيد، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى".