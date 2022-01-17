استمرار فعاليات التدريب المصري السعودي "تبوك – 5" بالسعودية - فيديو

حركة تغييرات بعدد من قيادات "مصر الوسطى" للكهرباء

كتب- محمد سامي:

قال بيان صادر عن القوات المسلحة، إنها عناصرها بالاشتراك مع القوات السعودية، واصلت تنفيذ فعاليات التدريب المصري السعودى المشترك "تبوك – 5"، والذي ينفذ على مدار عدة أيام بالمملكة العربية السعودية، ويشارك فيه وحدات من القوات الخاصة لكلا الجانبين بالإضافة إلى عناصر من المشاة والمدرعات وعناصر دعم من الأسلحة التخصصية المختلفة.

وشهدت الأيام الماضية، المراحل التمهيدية للتدريب والتي تضمنت العديد من الأنشطة والفعاليات من خلال عقد العديد من المحاضرات النظرية لتوحيد المفاهيم التدريبية وتنسيق الجهود وتحقيق الدمج والتعارف بين القوات المشاركة من الجانبين.

وتواصل عناصر من المشاة والمدرعات مدعومة بعناصر من الأسلحة التخصصية المختلفة، التدريب على أعمال الاستطلاع وإحتلال المناطق الدفاعية وصد وتدمير العدو باستخدام نظم ومقلدات الرماية "المايلز" لتحقيق الواقعية فى التدريب وتقييم مستوى العناصر المشاركة، وظهر خلال التدريب المستوى الراقي للقوات ومدى ما وصلوا إليه من تفاهم و مهارات ميدانية وقتالية عالية.

وقامت القوات الخاصة لكلا البلدين بتنفيذ أنشطة تدريبية مكثفة تخللها تنفيذ عدد من الرمايات النمطية والغير نمطية، والتدريب على أعمال الاقتحامات والإخلاء وتنفيذ أعمال الكمين والإغارة على الأهداف المعادية التى تركزت على التدريبات الإحترافية لعناصر القوات الخاصة لكلا البلدين.

فيما نفذت قوات المظلات تدريبات على الإعداد والتجهيز والتحميل للأفراد والتعامل مع المواقف الطارئة التي يمكن التعرض لها خلال القفز بالمظلات من الارتفاعات العالية، وتنفيذ عدد من القفزات المشتركة أظهرت مدى ما يتمتع بها العناصر المشاركة من مرونة ومهارة عالية.

ولمجابهة حروب الجيل الخامس تم عقد العديد من المحاضرات النظرية، ومنها محاضرة عن الأمن السيبرانى والتى تتناول طرق التهديدات والهجمات الإلكترونية وأفضل الأساليب للتصدى للها .

ويهدف التدريب" تبوك – 5 " إلى تحقيق أقصى استفادة ممكنة للعناصر المشاركة فى التخطيط والإدارة والتنفيذ فضلاً عن دعم ركائز التعاون المشترك بين القوات المسلحة المصرية والسعودية,