منهم 17 قادرون باختلاف.. القوي العاملة: تعيين 2061 شاباً بالمنوفية

10:24 ص الإثنين 17 يناير 2022
منهم 17 قادرون باختلاف.. القوي العاملة: تعيين 2061 شاباً بالمنوفية

محمد سعفان وزير القوى العاملة

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مصراوي

أعلن محمد سعفان وزير القووى العاملة، تعيين 2061 شاباً، منهم 17 قادرون باختلاف "، بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري بمحافظة المنوفية، من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" من مكاتب التشغيل التابعة للمديرية، فضلا عن تسجيل 5654 شابا باحثاً عن العمل.

وقال وزير القوي العاملة، في بيان له، الاثنين، أن المديرية قامت باستخراج 2250 شهادة قياس مستوى المهارة، وترخيص مزاولة الحرفة للعمال على المهن المختلفة، فضلاً عن صرف منح للرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية تمثلت في 5 منحة مولود جديد بإجمالى 10 آلاف جنيه، و 3 منح زواج لـ 3 عمال بإجمالى 9 آلاف جنيه، و 4 منح وفاة لـ 4 أسر عمال، فضلاً عن صرف مبلغ 7500 جنيه رعاية صحية لـ 3 عمال.

وأوضح علي حامد الزقم مدير مديرية القوى العاملة بالمنوفية، أنه تم التفتيش على947 منشأة لتنفيذ قانون العمل 12 لسنة 2003، وأسفر عن تحرير 157 محضر لمنشآت مخالفة للقانون، وعقد 23 ندوة توعية في مجالات ( تنظيم الأسرة، والمفاوضة، والإدمان، والحوار المجتمعي، والمرأة، والطفل)، وتم التفتيش على 358 منشأة لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية للحماية والوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وأسفر عن تحرير 128 محضراً للمنشآت المخالفة، ومنح 18 ترخيص لمنشآت، وعقد 4 ندوات توعية.

محمد سعفان القطاع الخاص العمالة غير المنتظمة المنوفية

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