كتلة هوائية باردة.. الأرصاد تكشف سبب موجة البرودة وموعد نهايتها

حركة تغييرات بعدد من قيادات "مصر الوسطى" للكهرباء

كتب- محمد نصار:

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إن البلاد تتأثر بكتلة هوائية باردة مصدرها جنوب وشرق أوروبا صاحبها انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

وأضافت الهيئة، في بيانه أن هذه الكتلة ستستمر لعدة أيام أخرى، كما أن الفرصة مهيأة لتكون الثلوج على مرتفعات سيناء.

وتنشط الرياح على مناطق متفرقة من البلاد مما يزيد الإحساس ببرودة الطقس أكثر.

ومن المتوقع اليوم أن تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد وسيناء وخليج السويس يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة تقل حدتها كلما تقدمنا لداخل.