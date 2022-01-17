تنسيقية شباب الأحزاب تبحث مع السفير الألماني تمكين الشباب ومخرجات منتدى شباب العالم

(أ ش أ):

بحث وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين مع سفير ألمانيا بالقاهرة فرانك هارتمان، بمقر السفارة، تمكين الشباب ومخرجات منتدى شباب العالم، والعلاقات المصرية الألمانية وكيفية تعزيزها ودعمها.

وناقش الجانبان - وفقًا لبيان التنسيقية الأحد، سير العمل داخل التنسيقية وداخل البرلمان، وقضايا أخرى متعلقة بالشباب الألماني وخريطة السياسة الألمانية الحالية، وعددا آخر من القضايا المتعلقة بكون هذا العام مخصصا للمجتمع المدني وباستضافة مصر لقمة المناخ والأهمية الكبيرة التي توليها ألمانيا لملف التغيرات المناخية، متفقين على أهمية التعاون ومحورية قنوات الاتصال بين الجانبين.

من جهته، أكد السفير الألماني أهمية أن يلتقي البرلمانيون الألمان نظرائهم من التنسيقية بعد اجتياز جائحة كورونا.

وقام المتحدث الإعلامي للتنسيقية المهندس مصعب أمين بتسليم درع التنسيقية للسفير؛ تقديرا للعلاقات المصرية الألمانية وأهمية استمراها ودعمها في مختلف مناحي التعاون.

حضر اللقاء بلال حبش نائب محافظ بني سويف وعضو مجلس أمناء التنسيقية، والمهندس مصعب أمين المتحدث الإعلامي للتنسيقية، والنائبة أميرة صابر والنائب طارق الخولي عضوا مجلس النواب عن التنسيقية، والنائب محمود القط عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية.