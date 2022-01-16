مركز المعلومات الصوتية والمرئية يطلق إصداره الرابع "أرقام X الزراعة"

كتب- أحمد مسعد:

اطلقت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في مركز المعلومات الصوتية والمرئية، الإصدار الرابع بعنوان"أرقام X الزراعة"، والذي يتم خلاله استعراض اهم الارقام في القطاع الزراعي، والقاء الضوء عليها، لتعريف المواطنين بأهم الانحازات في القطاع الزراعي بصورة توضيحية مبسطة في شكل ارقام مهمة.

وجاء العدد الأول من الإصدار الجديد، ليبرز أهم الأرقام الخاصة بالصادرات الزراعية المصرية، والتي شهدت طفرة غيى مسبوقة في العام ٢٠٢١، حيث كانت ابرز الارقام "٥.٦" مليون طن، وهو اجمالي الصادرات الزراعية المصرية، والتي بلغت لأول مرة في عام ٢٠٢١، حوالي ٥.٦ مليون طن.

وجاء الرقم الثاني "٣" مليار، والذي يشير إلى أعلى قيمة حققتها الصادرات الزراعية المصرية في تاريخها بأكثر من ٣ مليار دولار.

كما استعرض الانفوجرافيك من خلال رسم بياني توضيحي أهم الصادرات الزراعية المصرية، التي تم تصديرها الى الخارج خلال العام ذاته، والتي تمثلت في: الموالح، البطاطس، البصل، الفراولة، بنجر العلف، الفاصوليا، البطاطا، الرمان، الجوافة، الفلفل، الثوم، البطيخ، والمانجو، باجمالي الكميات التي تم تصديرها لكل منها بالالف طن.

وبهذا الاصدار يكون مركز المعلومات الصوتية والمرئية، نجح في نشر ٤ اصدارات مختلفة، هي: الزراعة في اسبوع، الزراعة في كل مصر، دليل الخدمات الزراعية، و ارقام في الزراعة، وذلك بهدف تبسيط المعلومات ونشر الوعي لدى المواطنين بالانشطة الخاصة بالقطاع الزراعي والوزارة وهيئاتها ومديريات الزراعة، فضلا عن الخدمات التي تقدمها الوزارة للمزارع والمربي والمواطن.