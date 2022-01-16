القائم بأعمال وزيرة الصحة يكشف آخر مستجدات متحور أوميكرون

كتب- يوسف عفيفي:

كشف الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والقائم بعمل وزير الصحة، أن هناك ارتفاعا ملحوظا في معدلات الإصابة بكوفيد 19 بداية من شهر يناير الحالي وحتى اليوم بعد أن كانت الأمور مستقرة في شهر ديسمبر.

وأوضح الوزير، خلال المؤتمر الصحفي اليوم عن مستجدات فيروس كورونا، أن المتحور السائد حاليا هو متحور أوميكرون ودلتا يأتي في المرتبة الثانية.

وأوضح أن أرقام الإصابات التي تعلنها وزارة الصحة بشكل يومي هي أرقام المرضى الذين ترددوا على المستشفيات ولكن هناك متابعة دقيقة لجميع حالات الإصابة الإيجابية سواء من خلال معامل المستشفيات الجامعية أو المعامل الخاصة.

ويتم حساب معدلات الانتشار الوبائي بشكل دقيق جدا على مستوى الجمهورية، موضحا أن التطعيم والجرعة المعززة بالإضافة إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية هي الوسائل التي أثبتت نجاحها على مستوى العالم لتقليل معدلات الانتشار، ومعدلات دخول المستشفيات، ومعدلات الوفيات.