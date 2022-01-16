الطقس في 3 أيام.. موعد تحسن الأحوال الجوية ونصائح عاجلة للمواطنين

كتب- يوسف عفيفي:

كشف الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية السابق، عن تفاصيل حالة الطقس خلال الفترة من الاثنين 2022/1/17 حتى الأربعاء 2022/1/19.

وقال عبدالعال، في منشور عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، إن الطقس غدًا الاثنين، بارد نهارًا على السواحل الشمالية حتى جنوب الصعيد، معتدل على جنوب سيناء، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء وشمال الصعيد.

وأوضح رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية السابق، أن هناك سقوط أمطار تنحصر على السواحل الشمالية وشمال الدلتا، مع نشاط للرياح على السواحل الشمالية.

وأشار إلى بدء تحسن واستقرار الأحوال الجوية، بدءا من الثلاثاء المقبل، مع ظهور الشبورة المائية في الساعات المتأخرة من الليل، والصباح الباكر حتى الساعة الثامنة صباحا على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، خصوصا الأماكن القريبة من المسطحات المائية والمزروعات.

وأوضح أن هناك نشاط للرياح على السواحل الشمالية والوجه البحري وجنوب الصعيد بعد الساعة العاشرة صباحا.

ونصح عبدالعال، المواطنين والسائقين على الطرق، بضرورة توخي أقصى درجات الحذر أثناء هطول الأمطار، وعدم لمس أعمدة الإنارة، وعدم الوقف تحت أي لافتة إعلانية أو شجرة أو ركن السيارة تحتهما في حالة نشاط الرياح.

وبالنسبة للسائقين على الطرق أثناء القيادة في حالة الأمطار أو أثناء الشبورة المائية، توخي أقصى درجات الحذر مع إنارة أضواء السيارة الأمامية والخلفية، خصوصا نور الإنذار مع تنفيذ تعليمات المرور بكل دقة حفاظا على سلامتك وسلامة الآخرين.

وبالنسبة لأصحاب أمراض الجهاز التنفسي والجيوب الأنفية، يجب الحرص على لبس الكمامات أثناء نشاط الرياح.

درجات الحرارة المتوقعة:

العظمى الصغرى

القاهرة الكبرى: 15- 7

السواحل الشمالية: 15- 9

جنوب سيناء والبحر الأحمر: 20 - 12

شمال الصعيد: 16- 05

جنوب الصعيد: 18- 08