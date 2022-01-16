المصري الديمقراطي يناقش قانون التأمينات مع رئيس هيئة التأمين الاجتماعي

10:22 م الأحد 16 يناير 2022
المصري الديمقراطي يناقش قانون التأمينات مع رئيس هيئة التأمين الاجتماعي

النائب فريدي البياضي


كتب- مصراوي:
التقى الدكتور فريدي البياضي عضو مجلس النواب، عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، مع اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، لمناقشة مشكلات "القانون ١٤٨ للتأمينات".

وأوضح رئيس الهيئة، أن هناك ثغرات في القانون القديم، كانت تستنزف أموال التأمينات، مما استوجب إصدار قانون جديد.

من جانبه، أوضّح النائب لرئيس الهيئة أن القانون الجديد به الكثير من العيوب الظالمة للموظف، خصوصًا في موضوع المعاش المبكر، مشيرًا إلى ضرورة إيجاد تعديلات دستورية تعطي المواطن حقه بدون أن تسلب الدولة حقها.

كما ناقش "البياضي"، بالتفصيل مع رئيس الهيئة جميع المشكلات التي تتعلّق بصرف معاشات أسر شهداء كورونا من الأطقم الطبية.

وصرّح النائب أن رئيس الهيئة كان متفهماً، ووعد بتوضيح وتبسيط الإجراءات، وتعميم ذلك على جميع المحافظات بأنحاء الجمهورية، وصرّح النائب أنه سيتابع بنفسه أي مشكلات تتعلق بمعاشات أسر الشهداء من العاملين في الحقل الطبي.

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