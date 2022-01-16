حركة تغييرات بعدد من قيادات "مصر الوسطى" للكهرباء

الأحد 16 يناير 2022

10:02 م الأحد 16 يناير 2022

ضبط أقراص مخدرة مع راكب مصري قادم من النمسا بمطار القاهرة

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كتب- محمد صلاح:

أصدر المهندس رأفت شمعه رئيس مجلس إدارة شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء قرارات تضمنت نقل المهندس محمد خير الله رئيس قطاع توزيع كهرباء بنى سويف لشغل منصب رئيس قطاع الفيوم.

وتضمن القرار أيضًا نقل المهندس علي محمود رئيس قطاع كهرباء الفيوم لتولي رئاسة قطاع بني سويف.

كما تضمن القرار تولي المهندس هشام هارون رئيس قطاع المخازن والمشتريات منصب رئيس لقطاع التخطيط الفنى بالشركة.

وتولي المحاسب احمد عبدالقادر منصب مدير عام الإدارة العامة لنظم المعلومات بالشركة.

وأعلنت الشركة حاجتها لشغل عدد من الوظائف القيادية من الدرجات المختلفة كالتالي:-

- رئيس قطاعات التشغيل جنوب.

- رئيس قطاع المشتريات والمخازن والعقود والتسويات.

- مدير الإدارة العامة لإصدار الفواتير.

- مدير الإدارة العامة للشئون الفنية أسيوط جنوب.