تنسيقية شباب الأحزاب تقدم الشكر للجنة منتدى شباب العالم

09:56 م الأحد 16 يناير 2022
تنسيقية شباب الأحزاب تقدم الشكر للجنة منتدى شباب العالم

منتدى شباب العالم

كتب- يوسف عفيفي:

شاركت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على مدار الأيام الماضية، بفعاليات منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة، ويأتي ذلك في إطار حرص التنسيقية على المشاركة في أحد أهم منصات الحوار الشبابية ذات الطابع الدولي.

وثمنت التنسيقية، ما قام به المشاركون في المؤتمر وما خرج عنه من توصيات، مقدمة الشكر العميق للجنة المنظمة للمنتدى، وشباب البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة والأكاديمية الوطنية للتدريب على ما بذلوه من جهد كبير في التنظيم والإعداد، ليخرج المنتدى بصورة تعكس قدرة الدولة المصرية في ظل الجمهورية الجديدة على استضافة وتنظيم حدث بهذا الحجم والأهمية.

وأعربت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن تقديرها البالغ لتبني القيادة السياسية للتوصيات المختلفة التي خرجت عبر جلسات وورش عمل المنتدى، لتكون ترجمة حقيقية لكافة الجهود والمناقشات التي قام بها الشباب من مختلف أنحاء العالم بهدف خدمة الإنسانية.

منتدى شباب العالم تنسيقية شباب الأحزاب الأكاديمية الوطنية للتدريب

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