ياسر رزق: جبهة الإنقاذ مسئولة عن ظهور الأحزاب الصلصالية

كتب- مصراوي:

انطلق منذ قليل حفل توقيع ومناقشة كتاب "سنوات الخماسين.. بين يناير الغضب ويونيو الخلاص" للكاتب الصحفي ياسر رزق، في دار الأوبرا المصرية.

قال الكاتب الصحفي ياسر رزق: إنني لا أكتب تاريخا وانما أكتب زاوية رؤيتي للأشياء، وفكرت في كتابة الكتاب مبكرا لأن عمر الإنسان ليس بيديه باعتباري شاهد.

وأضاف: لم أكتب كل شيء، لأنني لا أكتب وقائع إلا التي يقبل أطرافها نشر ما حدث بها، ولا أريد أن أقدم أحداثا يُفهم منها أشياء أخرى، وهناك أشياء تحتاج إعادة تفكير وتمحيص، وأشياء يمكن أن تقطع سياق الفكرة العامة للكتاب.

وتابع: ما فعلته جبهة الإنقاذ بالاتحادية عام ٢٠١٢، كان يحتاج إعادة تفكير، وأعتبر الجبهة مسئولة عن حالة الخواء السياسي الذي نعيشه حتى الآن، لأن حل نفسها ترك فراغا كبيرا وما تلاه من تشكيل أحزاب صلصالية يمكن أن يهدمها الريح في غمضة عين ولا أعفي الجبهة من ذلك.