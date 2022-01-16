درسنا كل التجارب.. مدبولي يرد: لماذا تستدين مصر وترتفع القروض؟

كتب- يوسف عفيفي:

شرح الدكتور مصطفى مدبولي، فلسفة ورؤية الحكومة للتعامل مع حجم الدين الداخلي والخارجي، بعد أن سألت المذيعة نوران سلام، بـ BBC عربية، عن كيفية تعامل الحكومة معالدين الداخلي الذي وصل إلى 6 تريليونات والخارجي 137 مليار دولار.

وقال مدبولي في حواره لبرنامج "بلا قيود" على فضائية "بي بي سي عربي" اليوم الأحد: أي دولة اقتصادها ينمو في البدايات تكو ن مصادر تمويلها تأتي من أكثر من جهة، ممكن جزء منها يكون من الاستدانة الداخلية أو الخارجية؛ حتى يقوى الاقتصاد ويكون قادرا على رد هذه المبالغ، قائلًا: "كل النمور الآسيوية بدأت بهذا الشكل".

وأردف، أن أكبر اقتصاديات في العالم هي أكبر اقتصاديات مستدينة، مثل أمريكا وغيرها من الدول حجم الدين فيها كبير، قائلًا: "اللي يهمني مش رقم الدين كرقم ولكن نسبته قد ايه من الناتج المحلي، درسنا كل التجارب الاقتصادية تقريبا".

وأوضح، أنه بالنسبة الدين الخارجي مازلنا في الحدود الآمنة وهي 32 % من الناتج المحلي الإجمالي أو أقل، ونستهدف خلال الـ 3 سنوات القادمة أرقام أقل، مؤكدًا: "بالرغم من التحديات الهائلة، لكن عينينا على المستهدفات وكيف نحقق المسار والنمو الاقتصادي بنسب 6 و 7 % في الـ 3 سنوات القادمة وضبط الدين الخارجي والداخلي".