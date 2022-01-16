السياحة: إخماد حريق بالقرب من الآثار الإسلامية بمنطقة الخليفة​

كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت وزارة السياحة والآثار، أنه تم منذ قليل، إخماد حريق بأحد مخازن الخردة الخاصة بأحد العقارات الواقعة بشارع الأربعين المتفرع من شارع الصليبة بمنطقة الخليفة.

وبحسب بيان اليوم، أكد الدكتور أبو بكر عبدالله نائب رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بالمجلس الأعلى للآثار، أن جميع المباني الأثرية الواقعة بالشارع في حالة جيدة وآمنة وأنها بعيدة تماما عن مصدر الحريق.