طارق سعدة والشناوي يشاركان في عزاء الإعلامي وائل الإبراشي

07:33 م الأحد 16 يناير 2022
طارق سعدة والشناوي يشاركان في عزاء الإعلامي وائل الإبراشي

عزاء الإعلامي وائل الإبراشي

كتب مينا غالي

وصلت منذ قليل الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ، والناقد الفني طارق الشناوي عزاء الإعلامي وائل الإبراشي.

كما حضر للمشاركة في العزاء الفنانة إلهام شاهين والفنانة وفاء عامر.

وبدأ منذ قليل عزاء الإعلامي الراحل وائل الإبراشي، مقدم برنامج التاسعة بالتليفزيون المصري، والذي تنظمه مؤسسة روزا اليوسف الذي ينتمي لها الإبراشي.

ومن بين حضور عزاء وائل الإبراشي الذي نظمته مؤسسة روز اليوسف كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وعبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وعبد المحسن سلامة، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، وأحمد الطاهري رئيس تحرير مجلة روز اليوسف، وأيمن عبد المجيد، رئيس تحرير بوابة روز اليوسف، وأحمد باشا، رئيس تحرير جريدة روز اليوسف.

وتوفي وائل الإبراشي الأحد الماضي 9 يناير عن عمر ناهز 58 عاما متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، كما شُيع جثمانه يوم الاثنين الماضي، من مسجد سالم أبو الفرج بمدينة شربين بالدقهلية، وتم دفن جثمانه بمثواه الأخير بمقابر العائلة.

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