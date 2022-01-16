قمر الذئب بنسبة لمعان 99%.. تفاصيل ظاهرة فلكية تشهدها سماء مصر غداً

06:02 م الأحد 16 يناير 2022
قمر الذئب بنسبة لمعان 99%.. تفاصيل ظاهرة فلكية تشهدها سماء مصر غداً

أرشيفية

كتب- يوسف عفيفي:

كشف الدكتور أشرف تادرس، أستاذ الفيزياء الفلكية بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية ورئيس قسم الفلك الأسبق، تفاصيل ظاهرة فلكية تشهدها سماء مصر، غداً الاثنين 17 يناير 2022.

يناير - اكتمال القمر (بدر يناير)

وقال تادرس لمصراوي، إن القمر يستمر في التزايد حجما حتى يبدو لنا بدرا في الفترة من 16 إلى 19 يناير، أما ذروة البدر فتكون في 17 يناير، ليكتمل قرص القمر تماما ويبلغ لمعانه 99.8%.

قمر الذئب

وأوضح أن هذا البدر يُعرف عند القبائل الأمريكية باسم وولف مون (قمر الذئب) لأن في هذا الوقت من العام تجتمع الذئاب الجائعة وتعوي خارج بيوتهم، كما يُعرف هذا القمر أيضا باسم القمر القديم أو بدر ما بعد عيد الميلاد.

وتابع تادرس: "في هذا اليوم أيضا (17 يناير) يقترن القمر مع النجم بولوكس (بيتا برج الجوزاء/ التوأم)، حيث نراهما متجاوران في السماء مساءا منذ دخول الليل وحتى ظهور شفق الصباح في اليوم التالي.

وأكمل: ثم بعد منتصف الشهر يترائى كوكب المشتري فقط في السماء الغربية حيث يغرب في الثامنة والنصف مساء تقريبا، وبالكاد يُرى كوكب زحل منخفضا بعد غروب الشمس مباشرة.

6 ظواهر فلكية

ويشهد شهر يناير الجاري، 6 ظواهر فلكية، بدأ أولها يوم الأحد 2 يناير 2022 بشروق وغروب القمر مع الشمس، على أن تختتم هذه الظواهر يوم 29 يناير، باقتران القمر مع المريخ.

سماء مصر قمر الذئب المعهد القومي للبحوث الفلكية

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