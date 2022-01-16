توجيه عاجل من وزارة الصحة للطلاب قبل الذهاب للامتحان​

06:01 م الأحد 16 يناير 2022
توجيه عاجل من وزارة الصحة للطلاب قبل الذهاب للامتحان​

وزارة الصحة

كتب- يوسف عفيفي:

وجهت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأحد، رسالة عاجلة إلى الطلاب قبل الذهاب لأداء الامتحان، وذلك بشأن الإجراءات الخاصة بفيروس كورونا.

ونشرت وزارة الصحة، عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، "إنفوجرافيك" طالبت فيه الطلاب بضرورة التأكد من أخذ كل الأدوات الخاصة والالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا.

وتابعت الوزارة: للطلاب.. قبل ذهابك للامتحان تأكد من أخذ (كمامة – مطهر لليدين – مناديل ورقية – أدوات الامتحان المطلوبة – زجاجة مياه شخصية - ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية للحماية من فيروس كورونا).

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