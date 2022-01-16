أعراض وبيانات.. ماذا قال "عبدالغفار" عن انتشار متحور أوميكرون؟

كتب - أحمد جمعة:

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والقائم بعمل وزير الصحة، إن مصر تشهد ارتفاعا ملحوظا في معدلات الإصابة بفيروس كورونا منذ بداية العام، بعد الاستقرار الذي عايشناه خلال ديسمبر من العام الماضي.

وأرجع "عبدالغفار" في مؤتمر صحفي عقده بمجلس الوزراء اليوم، تلك الزيادة إلى انتشار متحور أوميكرون في مصر خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف أن المتحور السائد حاليا هو متحور أوميكرون، ثم يأتي في المرتبة الثانية متحور دلتا.

وشدد عبدالغفار على أن الحصول على لقاح كورونا، وكذلك الجرعة المعززة بالإضافة الى الالتزام بالإجراءات الاحترازية هي الوسائل التي اثبتت نجاحها على مستوى العالم لتقليل معدل انتشار فيروس كورونا.

وأشار إلى أنه كلما زادت معدلات التطعيم في المجتمع كلما قلت احتماليات ظهور المتحورات، كما أنه من الضروري استخدام الكمامات المعتمدة صحيا وليس كل غطاء للوجه مفيد في تقليل احتمالات الإصابة بالعدوى.

وذكر أن أرقام الإصابات التي تعلنها وزارة الصحة بشكل يومي هي ارقام المرضى الذين ترددوا على المستشفيات، مؤكداً أن هناك متابعة دقيقة لجميع حالات الإصابة والحالات الإيجابية سواء من خلال معامل المستشفيات الجامعية او المعامل الخاصة ويتم حساب معدلات الانتشار الوبائي بشكل دقيق جدا على مستوى الجمهورية.

وتحدث وزير التعليم العالي، باستفاضة عن متحور أوميكرون، موضحاً أنه ينتشر بسرعة كبيرة جدا على مستوى كل دول العالم، وبنسبة عالية يستطيع الأشخاص المطعمين التغلب على العدوى.

وقال الوزير إن الأعراض الأكثر شيوعا للإصابة بأوميكرون هي: الصداع، الرشح، العطس، الشعور بالتعب والإجهاد، واحتقان وجفاف الحلق، صعوبة البلع.

أما الأعراض الأقل شيوعا فهي: الكحة، الرعشة، ارتفاع درجة الحرارة.

وتشمل الأعراض النادرة: ألم الصدر، ضيق التنفس، فقدان حاسة الشم والتذوق.

وبالنسبة لموقف الإشغال في المستشفيات، قال الوزير إن نسبة إشغال الأسرة الداخلية 9%، العناية المركزة نسبة اشغال 41%، أجهزة التنفس الصناعي نسبة اشغال 23%.

وأكد الوزير أنه يوجد لدينا منظومة لترصد الأمراض التنفسية الحادة والفيروسات المسببة لها في اكثر من 23 من المستشفيات.

ومن واقع نتائج تحليل البيانات، قال عبدالغفار إنه تلاحظ منذ من مارس 2021 وحتى الآن وجود نشاط واضح للأنفلونزا حتى أنه وصل في الفترة الأخيرة من ديسمبر وحتى هذه الفترة في يناير إلى 40 إلى 50% إيجابي للأنفلونزا من المرضى المترددين على العيادة الخارجية بأعراض بسيطة منها سخونة والتهاب بالحلق وكحة وهذا معناه أن الأنفلونزا هي الفيروس المتسبب في معظم الحالات البسيطة عكس الحالات الأكثر شدة و التي يصل فيها نسبة الإيجابي لفيروس الكورونا حوالى 80%.