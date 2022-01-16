يصل لـ38 طابقا.. رئيس "المقاولون العرب" يتفقد أبراج مدينة العلمين الجديدة

كتب- محمد عبدالناصر:

تفقد المهندس سيد فاروق رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، سير الأعمال بمشروعات العلمين الجديدة،

وبحسب بيان، تأتي الزيارة في إطار المتابعة الدائمة والمستمرة للموقف التنفيذي للمشروعات التي تنفذها الشركة بمدينة العلمين الجديدة ومنها مشروعات المرافق وكذلك مشروع الأبراج الشاطئية وهو عبارة عن 3 أبراج يتكون كل برج من بدروم وأرضي وميزانين وأول وثمانية وثلاثون دوراً متكرراً ويربط بينهم مبنى البوديوم بعدد أربعة طوابق مشتركة بينه وبين الأبراج الثلاثة.​

ورافقه، الأحد، المهندس حسام الدين الريفي عضو مجلس الإدارة والمهندس علاء شلبي رئيس قطاع الإسكندرية والمهندس ياسر حمودة رئيس القطاع مدير إدارة المشروع والمهندس يسري عبدالرازق مدير فرع الإسكندرية.

وزار رئيس مجلس الإدارة ومرافقوه مشروع مد خدمة الصرف الصحي لمنطقة أبو تلات بالإسكندرية والذي يعتبر نقطة تحول للمنطقة وذلك لما يحتويه المشروع من مكونات من شأنها رفع معاناة الأهالي من مشاكل الصرف الصحي وتراكمات للمياه في شوارع منطقة أبو تلات والتي تقع في المسافة من كوبرى ك 21 وحتى سور شركة سوميد ويضم محطة معالجة بطاقة إنتاجية 35 ألف متر مكعب/يوم كمرحلة أولى ومحطتى رفع رئيسيتين ومحطة رفع فرعية وشبكات إنحدار رئيسية وفرعية بأقطار مختلفة (مواسير خرسانية بقطر من 700 مم حتى 1500 مم ومواسير UPVC بقطر من 250 مم حتى 630 مم)، إضافة إلى خطى طرد قطر 800 مم و1200 مم، وعدايتين نقيتين أسفل مصرف غرب النوبارية قطر 2500 مم و3200 مم وعداية مزدوجة أسفل طريق أسكندرية- مطروح قطر 2500 مم، كما تنفذ الشركة الأعمال الكهروميكانيكية لجميع عناصر المشروع.