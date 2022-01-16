مسابقات الأوقاف.. فتح الباب لهذه الفئات للعمل خطباء بنظام المكافأة

كتب - محمود مصطفى:

أعلنت وزارة الأوقاف، فتح باب التقدم للراغبين في استخراج تصريح خطابة جديد بنظام المكافأة من خريجي الأزهر الشريف من الكليات الشرعية والعربية العاملين بالمعاهد الأزهرية أو القطاع الحكومي بشرط أن يجتاز الاختبارات المقررة في هذا الشأن.

ودعت وزارة الأووقاف، الراغبين في التقدم تسجيل رغباتهم خلال أسبوع من الآن، عبر الرابط التالي:اضغط هنا