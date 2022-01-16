"المقاولون العرب" تنشر فيديو لتطور الأعمال بمحطة عدلي منصور

03:57 م الأحد 16 يناير 2022
"المقاولون العرب" تنشر فيديو لتطور الأعمال بمحطة عدلي منصور

تطور أعمال محطة عدلى منصور

كتب- محمد عبدالناصر:

نشرت الصفحة الرسمية بموقع فيسبوك، لشركة المقاولون العرب، فيديو يظهر تطور أعمال محطة عدلى منصور التبادلية.

وتنفذ شركة المشروع تحت إشراف وزارة النقل والهيئة القومية للأنفاق.

وتعد محطة عدلي منصور التبادلية الأكبر في الشرق الأوسط، تتكون من مجموعة محطات تربط 5 وسائل نقل مختلفة، شبكة مترو أنفاق القاهرة، والقطار الكهربائي السلام ـ العاصمة الإدارية، وخط سكة حديد السويس، وخط الأتوبيسات الترددية، وموقف السوبر جيت.

محطة عدلي منصور شركة المقاولون العرب وزارة النقل الهيئة القومية للأنفاق

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
1101

إصابات اليوم

26

وفيات اليوم

924

متعافون اليوم

398879

إجمالي الإصابات

22123

إجمالي الوفيات

332531

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا