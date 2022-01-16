"المقاولون العرب" تنشر فيديو لتطور الأعمال بمحطة عدلي منصور

كتب- محمد عبدالناصر:

نشرت الصفحة الرسمية بموقع فيسبوك، لشركة المقاولون العرب، فيديو يظهر تطور أعمال محطة عدلى منصور التبادلية.

وتنفذ شركة المشروع تحت إشراف وزارة النقل والهيئة القومية للأنفاق.

وتعد محطة عدلي منصور التبادلية الأكبر في الشرق الأوسط، تتكون من مجموعة محطات تربط 5 وسائل نقل مختلفة، شبكة مترو أنفاق القاهرة، والقطار الكهربائي السلام ـ العاصمة الإدارية، وخط سكة حديد السويس، وخط الأتوبيسات الترددية، وموقف السوبر جيت.