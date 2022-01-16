تشميع مطعم مشويات شهير بأوسيم يقدم لحوم فاسدة للمواطنين- فيديو

02:58 م الأحد 16 يناير 2022
تشميع مطعم مشويات شهير بأوسيم يقدم لحوم فاسدة للمواطنين- فيديو

تشميع مطعم مشويات شهير بأوسيم يقدم لحوم فاسدة لل

كتب يوسف عفيفي:

أعلنت محافظة الجيزة، غلق وتشميع مطعم مشويات شهير بمدينة أوسيم، يقدم لحوم فاسدة للمواطنين بنطاق منطقة البراجيل بأوسيم.

وبحسب بيان، جاء ذلك خلال حملات مكبرة من مركز ومدينة أوسيم وشرطة المرافق وإدارات البيئة والطب البيطري والتموين ومراقبة الصحة والأغذية، على المطاعم والماركت والأسواق بمركز أوسيم لمراجعة تواريخ الصلاحية للمنتجات المعروضة للمواطنين وسلامة المنتجات الغذائية وضبط المخالفات.

وأسفرت الحملة، عن غلق وتشميع مطعم مشويات بمنطقة الحفرية بنطاق البراجيل وذلك بعد ضبط لحوم وسلع غذائية مجهولة المصدر وغير صالح للاستخدام الآدمي ومخالفة للمعايير البيئية والصحية وتم مصادرة المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية بمتابعة فرج عبد الله رئيس مركز ومدينة أوسيم.

الجيزة لحوم فاسدة مطعم مشويات مدينة أوسيم

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