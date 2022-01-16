سري الدين: زيادة إجازات الوضع للمرأة تؤدي إلى تمييز عكسي وتتعارض مع تنظيم النسل

كتب- نشأت علي:

دعم النائب هاني سري الدين، عضو مجلس الشيوخ، مقترح النائب هشام سويلم في المادة 50 من قانون العمل، والخاص بتخفيض إجازة الوضع بالنسبة إلى المرأة العاملة إلى ثلاثة أشهر بدلًا من 4 أشهر الواردة في المادة .

وأضاف سري الدين، خلال كلمته في الجلسة العامة اليوم الأحد، إلى أن الاتفاقيات الدولية الموافقة عليها مصر، الحد الأقصى فيها إجازة الوضع بالنسبة إلى المرأة العاملة هي 3 أشهر .

وأضاف عضو مجلس الشيوخ إلى أن إقرار المادة بهذا الشكل قد يؤدي إلى تمييز عكسي؛ وهي إجازة وضع 4 أشهر 3 مرات؛ ومن الممكن أن تؤدي إلى عدم تشجيع عمل النساء نتيجة الإجازات المتكررة .

ولفت سري الدين إلى أن وجود المادة بهذا الشكل يتعارض مع سياسة الدولة بتنظيم النسل، والأولى تخفيض مدة الـ4 أشهر إلى 3 أشهر، ومع تحمل التأمينات الاجتماعية مسائل كلها تتعارض مع توجه الدولة في تشغيل المرأة في القطاع الخاص .

وعرض المستشار عبد الوهاب عبد الرازق المقترح للتصويت الذي جاء بالأقلية .

وتم إقرار نص المادة 50 من القانون لتصبح للعاملة الحق في الحصول على إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن خمسة وأربعين يومًا، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينًا بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.

ويخصم من الأجر الذي يلتزم به صاحب العمل، ما يلتزم بأدائه نظام التأمين الاجتماعي من تعويض عن الأجر وفقاً لحكم المادة رقم (77) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.