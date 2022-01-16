صور من الأقمار الصناعية.. الأرصاد تعلن أماكن سقوط الأمطار ودرجات الحرارة

02:32 م الأحد 16 يناير 2022
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كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس خلال الساعات المقبلة، والتي تشهد سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة.

وأضافت الهيئة، أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة تقل حدتها كلما تقدمنا للداخل.

وأكدت الهيئة أن الطقس شديد البرودة ليلا بسبب انخفاض درجات الحرارة الصغرى دون 8 درجات على القاهرة وتصل إلى صفر على مرتفعات كاترين؛ ومزيد من الإحساس ببرودة الطقس بسبب نشاط الرياح خاصة على السواحل الشمالية وسيناء.

وأوضحت الهيئة أن فرص الأمطار قائمة على كافة الأنحاء الشمالية، تكون متفاوتة الشدة من الساحل حتى شمال الصعيد ؛ كما تقل فترات سطوع الشمس خلال النهار بسبب الغيوم.​

سقوط الأمطار الأقمار الصناعية الهيئة العامة للأرصاد الجوية درجات الحرارة الطقس

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