وزيرة الهجرة تلتقي مع وفد من رواد الأعمال الأفارقة ونظرائهم المصريين

القاهرة- أ ش أ:

استعرضت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، جهود الوزارة في التواصل مع المصريين بالخارج، فضلا عن التواصل مع خبرائنا في مجال الاستثمار وريادة الأعمال، وكذا الجهود المبذولة في جذب رجال الأعمال المصريين في الخارج للاستثمار في مصر وإشراكهم في المبادرات الرئاسية، وكذلك الترويج للدولة المصرية.

جاء ذلك خلال لقاء الوزيرة مع وفد من رواد الأعمال الأفارقة ونظرائهم المصريين لبحث تشكيل مجموعات عمل بين الوفد الإفريقي والمصري لتبادل الخبرات وفتح مجالات التعاون المشترك.

وذكر بيان لوزارة الهجرة، اليوم الأحد، أنه في إطار التواصل مع المصريين في الخارج للاستفادة من خبراتهم في دعم الاقتصاد المصري والترويج للاستثمار في مصر، فقد شاركت السفيرة نبيلة مكرم في لقاء موسع بين 10 من شباب رواد الأعمال الأفارقة وعدد من رواد الأعمال المصريين، بحضور الدكتورة غادة والي وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة ومدير مقر المنظمة الدولية (UNODC) في فيينا، السفير محمد خيرت مساعد وزيرة الهجرة للتعاون الدولي وشئون المنظمات الدولية، وممثلين عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وأضاف البيان أن رواد الأعمال الأفارقة شاركوا بترشيح من الدكتورة دينا شريف الخبير المصري بالولايات المتحدة الأمريكية والمدير التنفيذي لمركز لاجاتوم التابع لجامعة MIT.

واستعرض رواد الأعمال الأفارقة، خلال الاجتماع، نتائج زيارتهم التي استمرت لمدة أسبوع في مصر ولقاءاتهم مع عدد من رجال الأعمال والمسئولين المصريين، وما أسفرت عنه تلك اللقاءات من إبرام عدد من الصفقات وبدء إجراءات فتح عدد منهم لمشروعات في مصر، إضافة إلى شراكات مع رواد أعمال مصريين، بينما تحدث رواد الأعمال المصريين عن نتائج الاجتماعات التي تمت مع الوفد الإفريقي وسبل التعاون الثنائي بينهما.

ولفتت الوزيرة إلى أن الاجتماع يأتي في إطار تنفيذ رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي، والقيادة السياسية لاستعادة مصر مكانتها ودورها المحوري في قارتها الإفريقية، وتوجيهاته للتعاون والتكامل مع دول القارة الإفريقية اقتصاديا وتجاريا وصناعيا، وهو ما تم تأكيده خلال منتدى شباب العالم وانعكس على التوصيات الخاصة به في الختام.

وأشارت إلى توجيهات الرئيس بأن يتضمن مؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة" المقبل جلسة مخصصة لإفريقيا، داعية الحضور إلى المشاركة في تلك الجلسة، موضحة أن مصر اتخذت خلال السنوات الماضية خطوات ثابتة نحو عمقها الإفريقي.

وفي هذا الصدد، تناولت وزيرة الهجرة مبادرة "صوت مصر في إفريقيا Egypt’s Voice in Africa"، والتي أطلقتها الوزارة من أجل استدامة التواصل مع الجاليات المصرية في إفريقيا وتحقيق الاستفادة المثلى من القوى الناعمة المصرية هناك إزاء كافة الملفات والقضايا بالتوازي مع الجهود الدبلوماسية القائمة التي تبذلها الدولة المصرية، والترويج لها، مؤكدة أن لقاء اليوم مهم جدًا لأنه يحقق التواصل بين المصريين بالخارج وأشقائهم في القارة الإفريقية، وخطوة لما نهدف له من المزيد من التعاون الثنائي.

ولفتت السفيرة نبيلة مكرم إلى توصية منتدى شباب العالم بالدعوة لتأسيس مجلس أعمال مشروعات إفريقيا، والذي يجمع بين رواد الأعمال من الشباب ورجال الأعمال، بهدف توفير وربط أفكار وابتكارات الشباب بفرص العرض والتمويل، موضحة أنه تماشيًا مع هذه التوصية فإنه سيتم تشكيل مجموعات عمل بين الوفد الإفريقي والمصري لتبادل الخبرات خصوصا في إفريقيا وفتح مجالات التعاون المشترك.

من جانبها، تحدثت الدكتورة دينا شريف المدير التنفيذي لمركز لاجاتوم التابع لجامعة MIT الأمريكية، حول الهدف من زيارة الوفد الإفريقي، مشيرة إلى أنه باعتبارها مصرية مقيمة في الخارج، حرصت على إتمام هذه الزيارة بهدف فتح آفاق جديدة للتعاون بين رواد أعمال أفارقة ونظرائهم المصريين، وتشجيعهم للتعلم والاستثمار في مصر وإطلاعهم على القفزة الكبيرة التي حققتها مصر اقتصاديا واجتماعيا وصناعيا.

وأوضحت الدكتورة دينا أن مجموعة الزمالة لـ MIT تتكون من رواد الأعمال الأفارقة في مرحلة النمو، وتهدف الزمالة إلى بناء بيئة أقوى لنشاط ريادة الأعمال والابتكار، وقامت المجموعة بأفرادها من الدول الإفريقية المختلفة من ضمنها مصر بدراسة بيئة ريادة الأعمال والابتكار في مصر.

وذكر بيان الوزارة أن الوفد حرص على إتمام الزيارة على خطوط شركة مصر للطيران دعمًا للشركة الوطنية، وقاموا بالعديد من الاجتماعات مع القطاع الخاص وصناع القرار ومصممي السياسات الخاصة ببيئة ريادة الأعمال، مثل الجامعة الأمريكية بالقاهرة ومسرعات الأعمال مثل flat6labs من أجل تعميق العلاقات بين رواد الأعمال ودراسة سبل التعاون من أجل خلق فرص عمل.

وتم اقتراح بعض الخطوات المستقبلية للاستفادة من هذه الزيارة مثل إمكانية إصدار فيزا، خاصة برواد الأعمال وإجراء حملات توعية بنشاط الدولة المصرية في دعم نشاط ريادة الأعمال والابتكار، بالإضافة إلى تشجيع رواد الأعمال المصريين على زيارة الدول الإفريقية الأخرى لإرساء أسس التعاون وخلق فرص استثمارية واعدة.​