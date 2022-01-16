بعد توقف سنوات.. أول رحلة لمصر للطيران تصل إلى الوادي الجديد

كتب- محمد عبيد:

وصلت إلى مطار الخارجة بمحافظة الوادى الجديد، أول رحلة مباشرة قادمة من مطار القاهرة رقم MS198 من طراز الإيرباص A220-300، وذلك بعد توقف دام لسنوات، ووفقا لتوجيهات وزارة الطيران المدني بتقديم كافة التسهيلات اللازمة لتنشيط الحركة الجوية والسياحية بين محافظات مصر، بما يسهم فى تعزيز فرص الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030 .

وصرح الطيار عمرو أبوالعينين رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، تقرر تشغيل الخط المباشر بين مطاري القاهرة والخارجة بمعدل رحلة واحدة يوم الأحد من كل أسبوع بطراز الإيرباص A220-300، وذلك لخدمة أبناء المحافظة وتنشيط الحركة السياحية ودعم مناخالاستثمار بها.

وأضاف أبوالعينين من المقرر زيادة عدد الرحلات الأسبوعية إلي الخارجة مع تزايد الطلب على السفر للوادى الجديد، ويمكن للمسافر شراء التذاكر من خلال موقع الشركة الإلكتروني egyptair.com أو مركز خدمة العملاء 1717 في مصر أو من خلال مكاتبها ووكلائها حول العالم.