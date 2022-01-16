"الشيوخ" يصادق على مضابط عدد من الجلسات

كتب- مصراوي:

صادق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم الأحد، على عدد من مضابط الجلسات السابقة.

وتضمنت الجلسات التي صادق عليها المجلس خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، الجلسات من 9 إلى 11 ومن 13 إلى 15.

ويلاحظ عدم التصديق على الجلسة 12 من الجلسات السابقة للمجلس.

وقد يكون سبب عدم التصديق هو مراجعة الجلسة حسب المادة 215 من اللائحة الداخلية، بينما ينتظر إعلان الأمانة العامة للمجلس سبب عدم التصديق.