نائب "أزهر وجه قبلي" يتفقد لجان امتحانات نصف العام بكليات بأسيوط

كتب - محمود مصطفى:

تفقد الدكتور محمد عبدالمالك نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي، الأحد، أعمال الامتحانات بكليات أصول الدين والدعوة وكلية اللغة العربية وكلية العلوم والصيدلة بنين و بنات بأسيوط، لضمان حسن سيرها و ضمان اتباع التعليمات التي وضعها مجلس الجامعة.

ووجه عبدالمالك، عمداء كليات الفرع بضرورة الالتزام باتخاذ التدابير اللازمة لتهيئة المناخ المناسب للامتحانات، وتوفير كافة الخدمات للطلاب وتعقيم قاعات اللجان، والتأكد من استيفاء أماكن عقد الامتحانات للضوابط المقررة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، من حيث التهوية ومراعاة التباعد الاجتماعى، وشدد على إجراء عمليات التطهير يوميًا في كافة الأماكن التي تجرى بها الامتحانات، وتوافر لجان طبية تحسبا لأى ظروف طارئة.

وشدد على ضرورة التزام الطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس بارتداء الكمامات الطبية أثناء وجودهم داخل لجان الامتحانات، وطوال فترة تواجدهم بحرم الجامعة والكليات، للوقاية من فيروس كورونا، وتوفير التهوية الجيدة باللجان.

وأشاد عبدالمالك، بانضباط الكليات وأعضاء الكنترولات والطلاب والطالبات والتزامهم بكافة تعليمات العملية الامتحانية بالفرع التى قررتها إدارة الجامعة، متمنيا التوفيق والنجاح لجميع طلاب وطالبات جامعة الأزهر.

ورافق نائب رئيس جامعة الأزهر، أثناء تفقده للجان الامتحانات الدكتور عبدالمحسن وهبة عميد كلية أصول الدين والدعوة، والدكتور رفعت علي عميد كلية اللغة العربية، والدكتور علاء جاد الكريم عميد كلية العلوم، والدكتور محمد أنور عميد كلية الصيدلة بنين بأسيوط.

وانطلقت امتحانات نصف العام بكليات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم، أمس، وسط إجراءات احترازية مشددة.

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