القوى العاملة: صرف 1.2 مليون جنيه للعمالة غير المنتظمة بجنوب سيناء

كتب يوسف عفيفي:

أعلنت مديرية القوى العاملة بجنوب سيناء، تعيين 1046 شاباً، منهم 3 " قادرون باختلاف" من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى ، من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، والذين بلغ عددهم خلال الشهر 999 شابأً.

وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك في تقرير تلقاه محمد سعفان وزير القوى العاملة من مدير المديرية أشرف علم الدين، أوضح فيه إنجازات المديرية خلال شهر ديسمبر الماضي، بصرف منح للعمالة غير المنتظمة المسجلة لديها، لرعايتهم اجتماعيا وصحياً ، منها 24 ألف جنيه لـ 12 عاملا ومنح مولود جديد ، و 5 منح زواج لعامل بمبلغ 15 ألف جنيه، ورعاية صحية لعمل عملية جراحية كبرى لعامل بمبلغ 10 آلاف جنيه ، وبدء صرف منحة المولد النبوي الشريف بإجمالي مليون و223 ألف جنيه لـ 2446 عاملاً من المسجلين ، فضلاً عن تسجيل 37 عاملاً جديداً على المنظومة.

وأوضح مدير المديرية أنه في مجال التفتيش العمالي تم التفتيش على 304 منشآت من خلال التفتيش الدوري النهاري والليلي والحملات، كما تم تلقى 38 شكوى عمالية وتم تسوية 9 شكاوى منها، واتخاذ الإجراءات القانونية لـ 14 شكوى، و 6 شكاوى ما زالت تحت البحث.

أما في مجال السلامة والصحة المهنية، قامت المديرية بالتفتيش على 25 منشأة، وإعادة التفتيش على 74 منشأة، وأسفر عن تحرير 48 محضراً سلامة وصحة مهنية لمنشآت مخالفة، وعقد ندوة للتوعية وإجراء 56 قياس.

وقال إن المديرية قامت بمتابعة الإجراءات الاحترازية والتعقيم والتطهير وموقف العمالة لـ 800 منشأة، ومتابعة الحالة الصحية للعاملين داخل تلك المنشآت للتأكد من عدم إصابة أي فرد من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية.