الأطباء: لجنة استشارية لمراجعة التقارير الطبية لوائل الإبراشي

كتب - أحمد جمعة:

قال الدكتور أيمن سالم، أمين عام نقابة الأطباء، إنه سيتم تشكيل لجنة من أطباء استشاريين لفحص الأوراق والمستندات التي سيتقدم به الدكتور شريف عباس، طبيبه المعالج خلال العزل المنزلي.

وأوضح "سالم" في تصريحات لمصراوي، الأحد، أنه من المقرر بدء التحقيق مع "عباس" يوم الثلاثاء المقبل، وقد يتم استدعاء شهود حسب مجريات التحقيق.

وأضاف: "بعد التحقيق يصدر أسماء شهود يتم الاستشهاد به، وكذلك أوراق ومستندات بحاجة لإرفاقها، واستشاريين في عدة تخصصات منها الصدرية، والأشعة، يتم استدعائهم في التخصص للرد على الاسئلة، وبعد ذلك يتم التقرير إذ كان هناك خطأ أم لا".

ولفت أمين نقابة الأطباء إلى أنه إذا تم الإقرار بالخطأ، يتم تصعيد الأمر للهيئة التأديبية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كانت نقابة الأطباء قررت أواخر الأسبوع الماضي، فتح تحقيق رسمي بشأن واقعة وفاة الإعلامي الراحل وائل الإبراشي؛ لاستجلاء الحقيقة.

كما أمر النائب العام أمس بالتحقيق العاجل في وفاة الإبراشي، بعد أن تقدمت زوجة المتوفى بعريضة إلى النائب العام اتهمت فيها الطبيب المعالج بالتسبب في وفاة زوجها، إذ أعطاه أقراصًا غير متداولة مدعيًا فاعليتها في علاج فيروس كورونا، وأقنعه بتناولها وعلاجه بالمنزل.