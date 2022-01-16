التنمية المحلية: تطبيق الإجراءات القانونية على من يتم ضبطه بإلقاء مخلفات في الترع

كتب- محمد نصار:

استعرض اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، تقريرا بشأن جهود المحافظات لإزالة ونقل نواتج تطهير المجاري المائية بنطاق الكتل السكنية بالقرى والمدن إلى المقالب العمومية في المحافظات خاصة بعد تعميم تجربة محافظات البحيرة وبني سويف والمنوفية في 28 مركزا إداريا في 15 محافظة.

وأشار اللواء محمود شعراوي إلى أنه تم عقد مجموعة من الاجتماعات التنسيقية في المراكز التي يتم تنفيذ النموذج التجريبي بها ضمت رؤساء المراكز والمدن المختارة ومسئولي الري وذلك للوقوف على الأدوار المنوطة بكل جهة بما يمنع وصول المخلفات والقمامة إلى الترع والمصارف، إلى جانب عقد اجتماعات وندوات تثقيفية لمواطني القرى والمدن المطلة على المجاري المائية لتوعيتهم وتعريفهم بخطورة إلقاء المخلفات في الترع وتأثير ذلك على الصحة العامة، وحثهم على المشاركة في منظومة الجمع المنزلي، فضلاً عن قيام المراكز الإدارية المختارة برفع نواتج التطهير بنطاق الكتل السكنية إلى المقالب العمومية مع توفير صناديق القمامة والمعدات اللازمة لذلك.

وأكد اللواء محمود شعراوي على استمرار جهود الوزارة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لتوعية المواطنين بضرورة المحافظة على الترع خاصة مع تنفيذ المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع بها وذلك سعيا لتعظيم الاستفادة من أهداف هذا المشروع المهم، لافتا إلى أهمية الدور الكبير للجمعيات والمؤسسات الأهلية التي تعمل في مجال جمع ونقل ومعالجة المخلفات والقمامة للمشاركة في تطبيق الجمع المنزلي للقمامة خاصة مع الاستمرار في نقل نواتج تطهير الترع والمصارف حتى لا يتم إلقاء المخلفات والقمامة عليها.

وأوضح أنه في ما يخص إقليم محافظات القاهرة الكبرى، فقد حررت محافظة الجيزة 62 محضر بيئة وتم التنسيق مع الجمعيات الأهلية العاملة في هذا المجال: (شباب الطرفاية – شباب الشنبات – مجموعة نزلة الشوبك – أبورجوان – الجمعية التعاونية للخدمات التعاونية بالبدرشين – تنمية المجتمع بدهشور – شباب مزغونة – شباب سقارة)، فيما يخص أعمال جمع القمامة من المنزل في بعض مراكز الجيزة.

وأشار اللواء محمود شعراوي -في ما يخص إقليم الاسكندرية فقد طهرت محافظة الإسكندرية ترعة التوفيقية وتطوير مدخل عزبة محسن وتمهيد وتسوية الجسر الأيمن لمصرف فرعون ورفع مخلفات تراكمت منذ أكثر من 20 عاما، كما تم عمل ندوات توعية للأهالي بخطورة إلقاء المخلفات بالمجاري المائية مع تكليف لجان بالمرور الدوري للتأكد من الالتزام بعدم إلقاء المخلفات بالترع، كما تم بمحافظة البحيرة الانتهاء من أعمال التبطين لبعض الترع مثل: الضاهري الشرقي، مميش، الشيخ مخلوف، ورفع جميع المخلفات المتراكمة داخل الكتلة السكنية ووضع 250 صندوق قمامة بالطرق وتم زراعة 250 شجرة وصيانة كباري الترع.

وفي ما يخص إقليم محافظات الدلتا، فقد أشار التقرير إلى قيام محافظة الغربية بالتنسيق مع مديرتي التضامن الاجتماعي والري والجمعيات الأهلية النشطة بتكليف الرائدات الريفيات لنشر حملات التوعية والعمل على تطهير ترعة القرشية، كما نسقت محافظة كفرالشيخ مع مديرية الري ومنظمات المجمتع المدني وإشراك المكتب الاستشاري للمخلفات الصلبة بالمحافظة وجهاز النظافة والتجميل لوضع خطة شاملة لتنفيذ وإزالة التعديات على المجاري المائية والترع.

واختارت محافظة الدقهلية مركز ومدينة شربين لتنفيذ تجربة المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات والتنسيق ما بين كافة الجهات المختصة ومنظمات المجتمع المدني، وطبقت محافظة المنوفية نظام جمع القمامة من المنبع وتم تجميل بعض المناطق ووضع كتل خرسانية بالجوانب الترابية لحماية الترع وكذلك أعمال التشجير.

وحول إقليم محافظات القناة، طهرت محافظة السويس ترعة السويس بالكامل وتم جمع المخلفات داخل الكتلة السكنية بجوار كوبري الباسل ونقلها إلى المقالب العمومية.

وحول محافظات الصعيد، فقد خصصت محافظة الفيوم قطعة أرض على مساحة 20 فدانا كمدفن صحي وجار استكمال أعمال إنشاء المدفن، كما تم استلام ابتدائي للمحطة الوسيطة، وطهرت محافظة بني سويف مصرف العروس بطول 4 كم وتوفير 200 شجرة لزراعتها، كما طهرت محافظة المنيا الترع والمصارف بنطاق مركز مغاغة ورفع نواتج التطهير ونقلها إلى المقالب العمومية ومن ثم إلى خارج الكتلة السكنية.

واستكمل اللواء محمود شعراوي متابعة مجهودات محافظات إقليم الصعيد حيث نسقت محافظتا أسيوط وسوهاج مع مديرية الري لتوفير أماكن بديلة بمراكز المدن والأحياء كنقاط لتجميع القمامة تجنبا للتعدي على الترع والمصارف وإلقاء القمامة بها وتشوينها على ضفافها، ونفذت محافظة سوهاج تطهيرا دوريا في مصارف الصولات وكذلك ترعة توشكى وترعة الطويسة وترعة بلانة وترعة خريت وترعة مصمص وترعة ادندان.

وشدد اللواء شعراوي على الأجهزة التنفيذية بالمحافظات باتخاذ الإجراءات القانونية حيال من يتم ضبطه بإلقاء مخلفات في الترع والمصارف، مشيرا إلى ضرورة دعم المبادرات الشبابية في هذا الشأن للتخلص الآمن من مخلفات الترع، مع تشجيع الراغبين في تنفيذ مشروعات تدوير المخلفات بالحصول على قروض صندوق التنمية المحلية أو مشروعك بما يعمل على توفير فرص عمل من ناحية والحفاظ على البيئة من ناحية أخرى.