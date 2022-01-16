فرصة استثنائية للجميع.. رئيس "الشيوخ" يشيد بمنتدى شباب العالم -نص الكلمة

كتب- مصراوي:

أشاد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، بمنتدى شباب العالم تحت رعاية وبحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال عبد الرازق، في بداية الجلسة العامة اليوم الأحد، إن المنتدى أصبح منصة عالمية للشباب للحوار ومناقشة العديد من القضايا الدولية والمحلية.

وأشار رئيس "الشيوخ" إلى أن منتدى الشباب يعد فرصة استثنائية للحوار بين صناع القرار والشباب بشأن العديد من القضايا المصيرية.

وننشر نص كلمة رئيس الشيوخ، في ما يلي:

"السادة الأعضاء؛ لقد شَرُفت بالمشاركة في منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة بمدينة شرم الشيخ... تحت رعاية وحضور فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي... وقد تجلت فيه عظمة مصر الحديثة فأبهرت العالم أجمع... وأكدت له قُدراتها الواعدة وقوة اقتصادها وريادتها... ليصبح المنتدى بشهادات دولية منصةً عالميةً بارزة وحدثاً سوف ينتظره العالم دوريًّا؛ حيث شارك فيه شباب من (196) دولة؛ فتجمع شباب العالم في حوار تفاعلي واحد.. ناقشوا فيه كل القضايا والتحديات التي تواجه العالم، فكان المنتدى فرصة استثنائية خلقت أرضية مشتركة للفهم بين الشباب وصناع القرار من أجل الاستفادة من الخبرات..

فتحية تقدير واعتزاز لجميع القائمين على إخراج هذا الحدث بالصورة الجيدة المشرفة التي تليق بمكانة مصر ودورها على المستوى الإقليمي والدولي".