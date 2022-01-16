برلماني يتدخل لحل أزمة الإنترنت في العمرانية.. والاتصالات: جار الدراسة

كتب- محمد نصار:

تواصل النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس النواب، مع المهندس عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لسرعة البدء في مشروع تركيب ألياف للاتصال بالإنترنت من نوع FTTH، للشركة المصرية للاتصالات في شارع عدوي سليم، وذلك قبل الانتهاء من أعمال رصف الشارع، لعدم الحاجة للحفر به مجددا مع ما سيترتب على ذلك من إهدار للمال العام.

جاء ذلك استجابة لشكوى من أهالي شارع عدوي سليم (الزهراء) بالعمرانية الغربية بشأن ضعف خدمة الإنترنت وانقطاعها.

وأشار النائب إيهاب منصور، في طلبه، إلى أن نوع الألياف التي طالب بتركيبها (الألياف البصرية FTTH) تعتبر أفضل وآخر وسائل الاتصال الموجودة حاليا وأكثرها ثباتا للاتصال بالإنترنت، بالإضافة إلى سرعتها الخيالية، وهي تقنية مستقرة لا تتأثر بالعوامل الخارجية مثل التشويش والرياح والحرارة الخارجية وغيرها، وهو ما يتماشى مع مرحلة التحول الرقمي في مصر والتعليم عن بعد واستخدامات التابلت، وأيضا في ظل البدء في أعمال التجريد للشارع تمهيدا للرصف، ولعدم إهدار المال العام في حالة رصف الشارع، ثم إعادة الحفر مرة أخرى لعمل التوصيلات.

وبحسب بيان صادر عن عضو مجلس النواب، قد جاء ورد وزارة الاتصالات على طلبه، بأن الشركة المصرية للاتصالات أفادت بأنه جار دراسة توفير الخدمة ضمن التوسعات المستقبلية للشركة.

كان النائب إيهاب منصور قد تحدث في أحد طلبات الإحاطة التي تقدم بها عن إهدار ما يقرب من 5 مليارات جنيه سنويا بسبب إعادة الحفر في الطرق عقب رصفها بسبب ضعف التنسيق بين الجهات المعنية.