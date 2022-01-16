كورونا في 24 ساعة| التحقيق في وفاة "الإبراشي".. وتحذير من نزلات البرد

أعلنت وزارة الصحة والسكان، السبت، خروج 924 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 332531 حتى اليوم.

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