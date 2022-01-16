يسري عبدالله وصبري أبو الفتوح يناقشان "أنا ذئب كان"

01:00 ص الأحد 16 يناير 2022
يسري عبدالله وصبري أبو الفتوح يناقشان "أنا ذئب كان"

يسري عبدالله وصبري أبو الفتوح يناقشان أنا ذئب كان

(مصراوي):

يعقد منتدى المستقبل للفكر والإبداع في تمام السابعة من مساء الثلاثاء المقبل 18 يناير، في مكتبة خالد محيي الدين بحزب التجمع الوطني، ندوة نقدية لمناقشة رواية "أنا ذئب كان" للقاص والروائي محمد رفيع.

ويناقش الرواية الكاتب والناقد الدكتور يسري عبدالله، والكاتب الروائي أحمد صبري أبو الفتوح، ويدير الندوة الكاتب والإعلامي عمرو الشامي.

وصدرت رواية "أنا ذئب كان" عن مؤسسة بتانة للنشر بالقاهرة، وتعد الرواية الثانية للكاتب محمد رفيع، بعد روايته "ساحل الغواية".

وجدير بالذكر أن محمد رفيع روائي وسيناريست، حازت مجموعته القصصية "أبهة الماء" على جائزة ساويرس فرع شباب الأدباء في العام 2012، وكانت مجموعته القصصية "عسل النون" في القائمة القصيرة لجائزة الملتقى الكويتية للقصة القصيرة في العام 2016.

ويعد منتدى المستقبل للفكر والإبداع إحدى اهم الحلقات النقدية في الثقافة المصرية والعربية، وتعضيد الثقافة الوطنية.

ويطمح المنتدى كما جاء في بيانه التأسيسي"إلى أن يكون أعلى تمثيلات الموضوعية عبر إعادة الاعتبار لمفهوم القيمة من خلال تقديم النماذج الإبداعية المعبرة عن القيم الطليعية المتجددة".

تعقد الندوة في مكتبة خالد محيي الدين بحزب التجمع الوطني، 1 شارع كريم الدولة متفرع من ميدان طلعت حرب بوسط البلد، مع التنبيه على الالتزام باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية.

يسري عبدالله صبري أبو الفتوح منتدى المستقبل للفكر والإبداع

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