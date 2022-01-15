الأرصاد: انخفاض الحرارة على كافة الأنحاء لما دون الـ8 درجات ليلًا

11:39 م السبت 15 يناير 2022
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة

(مصراوي):

​قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تتعرض حاليًا لطقس شديد البرودة ليلًا، بسبب انخفاض درجات الحرارة الصغرى تحت 8 درجات على القاهرة وتصل إلى 0 على مرتفعات كاترين.

وأضافت الهيئة في بيان لها، اليوم السبت، أن ذلك يسبب مزيدًا من الإحساس ببرودة الطقس بسبب نشاط الرياح خاصة على السواحل الشمالية وسيناء.

وتابعت الهيئة، أن ذلك الطقس يوفر فرص للأمطار قائمة على كافة الأنحاء الشمالية، تكون متفاوتة الشدة من الساحل حتى شمال الصعيد؛ كما تقل فترات سطوع الشمس خلال النهار بسبب الغيوم.

الطقس الهيئة العامة للأرصاد الجوية درجة الحرارة أمطار

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
1011

إصابات اليوم

21

وفيات اليوم

912

متعافون اليوم

396699

إجمالي الإصابات

22063

إجمالي الوفيات

330714

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • طقس الأحد |شديد البرودة وأمطار.. والحرارة في القاهرة أقل من 10

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا