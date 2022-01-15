الزراعة تحذر من سوء الأحوال الجوية: هذه المحاصيل مهددة بالتلف

10:06 م السبت 15 يناير 2022
الزراعة تحذر من سوء الأحوال الجوية: هذه المحاصيل مهددة بالتلف

وزارة الزراعة

كتب- أحمد مسعد:

قال الدكتور شاكر أبو المعاطي، رئيس هيئة الأرصاد الجوية بمركز المناخ التابع لوزارة الزراعة، إن طقس الأسبوع الجاري يشهد انخفاضًا في درجات الحرارة كما أنه من المنتظر أن يكون شديد البرودة ليلًا، بالإضافة إلى أن درجات الحرارة قد تتراوح ما بين 15 إلى 16 درجة مئوية، وستشهد سقوط الأمطار على شمال سيناء والدلتا وقد تكون خفيفة على أن تكون الشبورة نهاية الأسبوع المقبل، مشيرًا إلى أكثر مناطق تمركز الصقيع ومناطق وسط وجنوب سيناء.

ولفت شاكر، في تصريح خاص لـ"مصراوي"، اليوم السبت، إلى تأثر كافة أنواع المحاصيل من هذه الاجواء، حيث يؤثر الصقيع على عملية الانبساط الخاص بالتربة، موضحًا أن النسب تتفاوت بين المحاصيل خصوصًا المحاصيل الورقية.

ووجه رئيس هيئة الأرصاد بوزارة الزراعة، بضرورة خفض معدلات الري للأراضي القديمة، لتكون رية واحدة فقط في الصباح الباكر وأخرى في الليل للأراضي ذات الري الحديث.

ونوه إلى خطورة الأراضي التي تعاني من سوء تصريف للمياه، مضيفًا أن المحاصيل الأكثر تأثرًا بانخفاض درجات الحرارة هي البرسيم، والطماطم بداية من العقد حتى التزهير.

وأشار إلى ضروة رش بعض المركبات التي تحتوي على الطاقة والعناصر الغذائية مثل الفسفور والبوتاسيوم مع الاستعانة بالكبريت الزراعي وإمكانية تقليب سطح الأشجار للتخفيف من آثار الرياح المحملة بالأتربة؛ مضيفًا: "الأجواء الرطبة قد تسبب الصدأ الأصفر في القمح، ومرض اللفحة المتأخرة على البطاطس والطماطم، وأعفان الثمار في الفرولة".

وزارة الزراعة شاكر أبو المعاطي هيئة الأرصاد الجوية سوء الأحوال الجوية

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
1011

إصابات اليوم

21

وفيات اليوم

912

متعافون اليوم

396699

إجمالي الإصابات

22063

إجمالي الوفيات

330714

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • كأس أمم أفريقيا.. منتخب مصر 1 - 0 غينيا بيساو.. محمد صلاح يسجل

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا