​​تنتهي بعد ساعات.. كيف تستفيد من مهلة الإعفاء من غرامات تأخير الإسكان؟ (شقق وأراضي وفيلل)

11:00 م السبت 15 يناير 2022
​​تنتهي بعد ساعات.. كيف تستفيد من مهلة الإعفاء من غرامات تأخير الإسكان؟ (شقق وأراضي وفيلل)

عاصم الجزار وزير الإسكان

كتب- محمد عبدالناصر:

تنتهي وزارة الإسكان من منح تيسيرات في سداد المستحقات المالية للوحدات السكنية والإدارية والمهنية والمحال التجارية وقطع الأراضي بمختلف أنواعها غدًا الأحد الموافق 16 يناير الجاري،

ويوضح مصراوي كيف تستفيد من هذه التيسيرات الجديدة والتي تصل لخصم 90% من الغرامات وجاءت على النحو التالي:

- مدة فترة التيسير كانت 3 أشهر وتنتهي غدا.

- هذه المهلة للوحدات السكنية والإدارية والمهنية، والمحال التجارية، وقطع الأراضي بمختلف أنواعها ومساحاتها (سكنى – تجارى – خدمى – استثماري – صناعي)، والفيلات والوحدات الشاطئية المقامة بمعرفة الهيئة.

حالات تطبيق التيسيرات:

- الحالات الساري تخصيصها.

- الحالات التي صدر لها قرارات بالإلغاء لعدم سداد المستحقات المالية، وما زالت في حوزة العميل، ولم يتم تخصيصها للغير.

شروط التطبيق:

- الالتزام بالتوقيتات المحددة للتنفيذ

- التنازل عن جميع الدعاوى المرفوعة على الهيئة أو الأجهزة.

- لا تسرى هذه التيسيرات على الأراضى المخصصة بنظام الشراكة.

- لا تسرى هذه التيسيرات على الأراضى أو الوحدات التي تم إلغاؤها وسحبها، وأصبحت في حوزة الجهاز.

عصام الجزار وزارة الإسكان غرامات تأخير الإسكان الوحدات السكنية

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