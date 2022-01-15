​رئيس "الوجه القبلي للكهرباء": بدء التشغيل التجاري للوحدة الثالثة لمحطة الوليدية

كتب- محمد صلاح:

قال المهندس محمد مختار، رئيس مجلس إدارة شركة الوجه القبلي لإنتاج الكهرباء، إن محطة الوليدية ذات الضغوط فوق الحرجة بأسيوط الذي جرى تنفيذها ضمن المشروعات القومية العملاقة المنفذة على أرض الصعيد والتي تقع على بعد 3 كم من خزان أسيوط و2.8 كم من قناطر أسيوط الجديدة بلغت تكلفتها نحو 8 مليارات جنيه.

وأضاف مختار، في تصريح خاص أدلى به إلى "مصراوى"، اليوم السبت، أن التشغيل التجاري للوحدة الثالثة البخارية لمحطة الوليدية تم يوم الأحد الماضي 9 يناير الجاري، بعد إجراء اختبار المتانة لها الشهر الماضي.

وأكد رئيس مجلس إدارة شركة الوجه القبلي لإنتاج الكهرباء أن تشغيل الوحدة الثالثة لمحطة توليد كهرباء أسيوط بالوليدية بمحافظة أسيوط وربطها بالشبكة الموحدة للكهرباء في شهر أبريل الماضي، أسهم بشكل كبير في تحقيق فائض في الإنتاج لخدمة محافظات الصعيد التي كانت تعاني عجزًا في الطاقة الكهربائية.

وأضاف مختار أن إجمالي إنتاج الشركة من الطاقة الكهربائية ارتفع حاليًّا إلى 7800 ميجاوات قدرات مركبة على الشبكة القومية، بعد الانتهاء من تشغيل محطة كهرباء جنوب حلوان، التي تصل قدرتها لنحو 1950 ميجاوات، لافتاً إلى أن الشركة تمتلك أكثر من 10 محطات توليد وانتاج الكهرباء، أبرزها مجمع الكريمات الذي يعد من أكبر المجمعات في مصر بقدرة 2800 ميجاوات، ﻭﻳشمل ﻧﻄﺎﻕ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﺍﻟﺠﻐﺮﺍﻓي، ﺍﻟﻤﺤﻄﺎﺕ ﺍﻟﺤﺮﺍﺭﻳﺔ ﺑﻤﺤﺎﻓﻈﺔ الجيزة‏ -ﻋﺪﺍ ﻣﺎ ﻳﺪﺧﻞ ﻓي ﻧﻄﺎﻕ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ- ﻭﺍﻟﻔﻴﻮﻡ، وﺑﻨي سويف وﺃﺳﻴﻮﻁ، وﺍﻟﻮﺍﺩي ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ، وﺳﻮﻫﺎﺝ، وﻗﻨﺎ.

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