​الإرشاد الزراعي ينظم ندوتين حول دودة الحشد الخريفية في محافظتين

كتب- أحمد مسعد:

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في معهد بحوث الإرشاد الزراعي والتنمية الريفية التابع لمركز البحوث الزراعية، تنظيم ندوتين إرشاديتين بالتعاون مع معهد بحوث وقاية النباتات، خلال الأسبوع الثاني من شهر يناير، حول دودة الحشد الخريفية، وذبابة الفاكهة في محافظتي بني سويف والإسماعيلية.

وقال الدكتور ياسر حيمري وكيل المعهد للإرشاد والتدريب، إن ذلك يأتي استمرارًا للأنشطة الإرشادية والتدريبية لمعهد بحوث الإرشاد الزراعي والتنمية الريفية، تنفيذًا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتحت رعاية الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية وتحت إشراف الدكتور عادل عبد العظيم نائب رئيس المركز لشؤون الإرشاد والتدريب، والدكتور محمود حسن ضيف مدير المعهد.