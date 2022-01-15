الصحة: 3 أسباب تجعل أوميكرون مختلفًا عن باقي متحورات كورونا

07:34 م السبت 15 يناير 2022
الصحة: 3 أسباب تجعل أوميكرون مختلفًا عن باقي متحورات كورونا

وزارة الصحة والسكان

كتب– أسامة علي:

نصحت وزارة الصحة والسكان، المواطنين بتلقي لقاح فيروس كورونا، الذي يعمل على تقليل فرص الإصابة بالفيروس.

وقالت وزارة الصحة، إن متحور فيروس كورونا "أوميكرون" يؤدي إلى ظهور أعراض شديدة عند إصابة غير المطعمين بالعدوى.

وأكدت الوزارة أن متحور أوميكرون يختلف عن بقية متحورات فيروس كورونا، للأسباب التالية:

1- ينتقل أسرع بين الأشخاص.

2- يؤدي إلى أعراض إصابة شديدة عند غير المطعمين.

3- اللقاح فعّال في الوقاية من الأعراض الشديدة عند الإصابة.

وشددت وزارة الصحة على ضرورة الالتزام بارتداء الكمامة لحمايتك وحماية من حولك.

وزارة الصحة والسكان أوميكرون فيروس كورونا لقاح كورونا

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