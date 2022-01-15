الزراعة: اعتماد 3 آلاف مزرعة لتصدير 5 محاصيل

كتب- أحمد مسعد:

قال الدكتور أحمد العطار، رئيس الحجر الزراعي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الفترة من أول يونيو 2021 إلى أول يناير 2022 شهدت تكويد محاصيل الرمان والفلفل والموالح والجوافة والفرولة، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي في إطار عملية التكويد التي عممتها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي رقم 386 لسنة 2021.

وأضاف العطار في تصريح خاص لـ"مصراوي"، اليوم السبت، أن عدد المزارع المتقدمة بلغ 688 لمحصول الرمان، و67 مزرعة للفلفل، و1553 مزرعة موالح.