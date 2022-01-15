"قومي المرأة": تحية للرئيس السيسي على دعمه وتقديره للمرأة المصرية

كتبت- نور العمروسي:

يتقدم المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي، بالشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، على دعمه الدائم وتقديره للمرأة المصرية ودورها المهم والحيوي في بناء المجتمعات وحمايتها وذلك خلال العديد من جلسات منتدى شباب العالم الذي أقيم بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 10 وحتى 13 يناير الجاري.

وعبرت مرسي عن بالغ شكرها وتقديرها للرئيس السيسي الذي يحرص على أن تتضمن جميع خطاباته في جميع المحافل المحلية والعالمية إشادة وتقدير لدور المرأة المصرية.​