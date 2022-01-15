إحباط تهريب أدوية وسط "لحوم" مع راكبين في المطار

05:50 م السبت 15 يناير 2022
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كتب- محمد عبيد:

أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، محاولة تهريب عبوات دوائية غالية الثمن، أخفتها راكبة وسط قطع لحوم، كما ضبطت راكبًا حاول تهريب كمية أخرى داخل كيس يحتوي على مستلزمات "حلاقة"، فور وصولهما من الأردن، حاولا تضليل رجال الجمارك والعبور بالمضبوطات، وتم ضبطهما واتخاذ الإجراءات القانونية معهما.

وتبين أنه أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب الطائرة الأردنية القادمة من عمّان، استوقف ياسر محمد رئيس القسم إحدى الراكبات أثناء محاولتها الخروج من بوابة اللجنة الجمركية، وكلّف أحمد البسيوني مدير الحركة المشرف على صالة الوصول، نورهان فؤاد مأمورة الجمرك بتفتيش حقائب الراكبة يدويًا، ما أسفر عن وجود أمبولات دوائية غالية الثمن مخبأة داخل كيس وسط قطع من اللحوم.

وعلى نفس الطائرة استوقف تامر عادل رئيس القسم، أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من الصالة، وكلّف أحمد البسيوني جورج صفوت مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويًا، ما أسفر عن وجود كمية شبيهة من الأمبولات الدوائية داخل كيس به مستلزمات "حلاقة" خاصة بالراكب.

وأمر محمود عبدالنبي مدير الجمرك بتحرير محضري ضبط جمركي ضد الراكبة والراكب، بعد العرض على الدكتور ماجد موسى، مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي.

مطار القاهرة الدولي تهريب أدوية مستلزمات حلاقة جمارك مطار القاهرة

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