تجديد اعتماد أكاديمية مصر للطيران للتدريب من سلطة الطيران المدني الكويتي

04:06 م السبت 15 يناير 2022
تجديد اعتماد أكاديمية مصر للطيران للتدريب من سلطة الطيران المدني الكويتي

مصر للطيران

كتب- محمد عبيد:

نجحت أكاديمية مصر للطيران للتدريب في تجديد اعتمادها من جانب سلطة الطيران المدني الكويتي لتدريب الطيارين على جهاز الطيران التمثيلي من طراز البوينج B777، وذلك انطلاقا من الثقة التي تتمتع بها إقليميا ودوليا وسعيها الدائم لتعزيز التعاون مع الدول العربية.

كانت أكاديمية مصر للطيران للتدريب قد استقبلت وفدا رفيع المستوى من سلطة الطيران المدني الكويتي للاطلاع على أحدث البرامج التدريبية وأجهزة محاكاة الطيران لتدريب الطيارين بالأكاديمية، والتي تتمثل في طرازات الإيرباص A320,A320neo, A220/300, A330/ A340، وطرازات البوينج B737-800,B777، وكذلك جهاز تدريب أطقم الضيافة الجوية على الإخلاء وحالات الطوارئ CEET وجهاز تدريب أطقم الضيافة على تقديم الخدمات على الطائرة CST.

وقد أعرب الوفد الكويتي، بحسب بيان للأكاديمية، عن إعجابه وسعادته بكافة الإمكانيات الحديثة والمتطورة بالأكاديمية متمنيا أن يستمر هذا التعاون المشترك في مختلف مجالات التدريب.

أكاديمية مصر للطيران الطيران المدني الكويتي تدريب الطيارين

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